ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik reform teklifinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesaj ile yine göçmenleri hedef aldı.

Trump mesajında, “Yasa dışı olarak ABD'ye gelen tüm insanlar, daha sonraki bir tarihte, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından ve yasalar değiştikçe ülkemizden çıkarılacaktır. Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” ifadelerini kullandı.

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019

Trump bir diğer mesajında ise, “Sınır Devriyesi Güney Sınırımızda rekor sayıda insanı tutuyor. Birçoğu kötü olan bu insanlar tutuklandı ve evlerine gönderilecek. Güvenlik güçlerimizin kontrolünde serbest bıraktıklarımız kayıt altına alındı ve daha sonra evlerine gönderilecekler.” ifadesini kullandı.

Border Patrol is apprehending record numbers of people at the Southern Border. The bad “hombres,” of which there are many, are being detained & will be sent home. Those which we release under the ridiculous Catch & Telease loophole, are being registered and will be removed later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019

Trump'un göçmen yasası teklifi

Göçmenlik reform teklifine ilişkin detayları kamuoyuna açıklayan Trump teklifi, "modern dünyanın kıskanacağı" bir sistem olarak tanımlamıştı.

Bu sistem sayesinde ABD’ye suçlu ve yasa dışı işlere karışmış insanların gelişinin engelleneceğini iddia eden Trump, "Buraya gelmek için uygun bir vaadiniz varsa hemen kabul edileceksiniz ama bu yoksa hızlı bir şekilde evinize geri gönderileceksiniz" diye konuşmuştu.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber