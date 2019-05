ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik reform teklifinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesaj ile yine göçmenleri hedef aldı.

Trump mesajında, “Yasa dışı olarak ABD'ye gelen tüm insanlar, daha sonraki bir tarihte, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından ve yasalar değiştikçe ülkemizden çıkarılacaktır. Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” ifadelerini kullandı.

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon!