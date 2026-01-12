Yağışlı hava gidiyor: Sıcaklıklar ülke genelinde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan son hava tahmin raporlarına göre, hafta başından bu yana birçok bölgede etkili olan yağışlı hava kütlesi yarın itibarıyla Türkiye’yi terk ediyor.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yağışların yurdu terk etmesiyle birlikte gökyüzünün parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor. Yağışlı sistemin yerini daha durgun ve açık bir havaya bırakması bekleniyor.

Sıcaklıklar batıdan başlayarak yükselecek

Yağışların kesilmesiyle eş zamanlı olarak hava sıcaklıklarında da belirgin bir değişim yaşanacak. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı kesimlerde hissedilmeye başlanacak sıcaklık artışının, kısa sürede iç ve doğu bölgeleri de etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkması beklenirken, uzmanlar ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerinin önemine işaret ediyor.

Üç büyük ilde hava

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, çarşamba gününden itibaren üç büyük ilde de yağışlar yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.

İstanbul'da perşembe günü itibarıyla yağışlı hava tamamen etkisini yitirirken, sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Megakentte az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10 ila 12 derece civarında seyredecek.

Ankara'da hafta başından bu yana yer yer etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini daha durgun bir atmosfere bırakacak. Başkentte çarşamba gününden itibaren yağış beklenmezken, gece ve sabah saatlerinde görülen serin havanın yerini gün içinde artan sıcaklıklara bırakacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 5-6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de ise sıcaklık artışı diğer illere göre daha belirgin hissedilecek. Batıdan gelen ısınma dalgasının etkisiyle İzmir'de çarşamba gününden itibaren güneşli bir hava hakim olacak. Termometrelerin hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek bahar değerlerine yaklaşması bekleniyor. Sıcaklıkların 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen ısınma dalgasının, özellikle büyükşehirlerde güneşli havayı beraberinde getireceği öngörülüyor.