Almanya Parlamentosu cuma günü, İsrail'in Filistin topraklarının işgaline son vermesi, Filistinli vatandaşlara eşit haklar sağlaması ve Filistinli mültecilerin dönüşüne izin vermesi için uluslararası baskı oluşturmaya çalışan BDS'yi (Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi), Yahudi karşıtı (anti-semitik) bir hareket ilan ederek kınadı.

Alman Federal Meclisi'ndeki milletvekillerinin çoğu, uluslararası bir girişim olan BDS'nin, siyasi amaçlarını yerine getirmek için anti-semitik taktikleri kullanan bir varlık olarak tanınması yönünde oy kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Alman Federal Meclisi'nde alınan bu kararı Twitter'dan yaptığı açıklamada memnuniyetle karşıladı.

Netanyahu, “Bu kararın somut adımlar getirmesini umuyorum ve diğer ülkeleri de benzer yasayı kabul etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi (BDS)

2005 yılında, 170 Filistinli sivil toplum örgütü tarafından başlatılan BDS hareketi, İsrail'in Filistin topraklarının işgaline son vermesi, Filistinli vatandaşlara eşit haklar sağlaması ve Filistinli mültecilerin dönüşüne izin vermesi için uluslararası baskı oluşturmaya çalışıyor.

Kaynak: Reuters