ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika ile "çelik ve alüminyuma getirilen ek gümrük vergilerinin kaldırılması" konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Trump, Kanada ve Meksika ile bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, ABD ürünlerinin bu ülkelere ek vergiler olmadan satılacağını söyledi.

Vergilerin kaldırılmasıyla, ABD-Meksika-Kanada arasında geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasının uygulanmasının önündeki temel engellerden biri ortadan kalkmış oldu. Yeni anlaşmanın 25 yıllık Kuzey Atlantik Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alması bekleniyor.

Trump 1962 yılında kabul edilen ve ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturabilecek yabancı ürünlere vergi konmasının önünü açan kanunu gerekçe göstererek, geçtiğimiz yıl, ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 oranında vergi uygulanması kararı almıştı.

Kaynak: Reuters