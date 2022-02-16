Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da bir motosikletli, hemzemin geçitten geçerken yüksek hızlı trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletinin Auraiya kentinde yaşandı.
Hemzemin geçitten geçmeye çalışan adam, hızla yaklaşan treni son anda fark ederek motosikletini bırakıp uzaklaştı.
Ardından tren, yerdeki motosiklete çarptı.
O anlar, geçidi gösteren kamera tarafından kaydedildi.
Etiketler: Hindistan Tren Kazası
Son Haberler
- 11:14
- 11:07
- 11:14
- 10:50
- 10:41
Sıradaki Haber
ABD'de çıkan çatışmada şüpheli öldü, iki polis yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz