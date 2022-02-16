Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de çıkan çatışmada şüpheli öldü, iki polis yaralandı
[Fotoğraf:AA]
ABD'nin Teksas eyaletinde iki polis bir şüpheliyle çatışmaya girdi. Şüpheli vurularak öldürülü, iki polis yaralandı.
Harris County Şerifi Ed Gonzalez, olayın kuzeybatı Harris County'de meydana geldiğini, her iki memurun da hayati tehlikesinin olmadığını söyledi
Ateş edildiğine dair ihbar aldıktan sonra polislerin olay yerine intikal ettiğini aktaran Gonzalez, şüphelinin polis memurlarına ateş ettiğini ve polisin karşılık verdiğini kaydetti.
Olay hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Son Haberler
- 11:14
- 11:07
- 11:14
- 10:50
- 10:41
Sıradaki Haber
AB ve Afrika Birliği liderleri 5 yılın ardından bir araya gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz