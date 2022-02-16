Harris County Şerifi Ed Gonzalez, olayın kuzeybatı Harris County'de meydana geldiğini, her iki memurun da hayati tehlikesinin olmadığını söyledi

Ateş edildiğine dair ihbar aldıktan sonra polislerin olay yerine intikal ettiğini aktaran Gonzalez, şüphelinin polis memurlarına ateş ettiğini ve polisin karşılık verdiğini kaydetti.

Olay hakkında daha fazla bilgi verilmedi.