"Buhari bizimdir Kaşgari bizim. İbni Sina bizim Harezmi bizim. Karasay, Navruz Bay, Osman Batur bizim. Alimler, yiğitler, Osman Şah bizim."

Büyük Türkiye şarkısı ile hem Türkiye'de hem de Kırgızistan'da büyük beğeni toplayan Kırgız şarkıcı Turdakun Niyazaliyev, Türk cumhuriyetlerindeki birlikteliğe vurgu yaptığı yeni şarkısıyla gönülleri bir kez daha fethetmeye hazırlanıyor.

Şarkısının adı için 'Altı devlet bir millet'i seçen Niyazaliyev, vermek istediği mesajın yanı sıra, Türkler arasındaki birliği, tarihi, kültürel, dil benzerliğini ve Türkiye'ye olan sevgisini TRT Haber'e anlattı.

Daha önce çıkardığınız ve ses getiren Büyük Türkiye adlı şarkınızın ardından 6 Devlet 1 Millet şarkısını yayınladınız. Bu şarkının yazılma süreci nasıl gelişti?

"Tarihçilerle, Türk şairlerle çalıştık bu nedenle çalışmalar 1 sene sürdü"

"Tüm Türk milletlerini, halklarını birliğe, beraberliğe davet eden bir şarkı yapmak benim hayalimdi. Büyük Türkiye şarkısını çıkardıktan sonra 6 Devlet 1 Millet şarkısının çalışmaları başlamıştı. Ancak çalışmanın sonuçlanması 1 sene sürdü. Bir sene sonra ancak YouTube’dan milletin takdirine sunabildik.

Normalde Kırgızistan’da Kırgızca şarkı üzerinde 2 ay çalışarak eser ortaya çıkarabiliyoruz. 6 Devlet 1 Millet şarkısını da bu zaman zarfında ortaya koyabileceğimi düşünüyordum ancak öyle olmadı. Çünkü bu süreç içerisinde tarihçilerle çalışmak zorundaydık.

Bu şarkının sözlerinin tercüme edilmesi konusuna gelince Türk şairlerle çalıştık. Tercümenin tam manasıyla olması konunda da zaman harcadık. Tarih içeren şarkı olduğu için tarihe daha derinden baktık ve diğer tarihi tarihi insanlarla tanıştık. Bu nedenlerden dolayı bu şarkının ortaya çıkma süreci 1 seneyi buldu. "

Şarkının adına nasıl karar verdiniz ve bu şarkıyla Türk milletine hangi mesajı vermek istediniz?

"Türk halklarını ayrı ayrı millet olarak görüyoruz ancak bu doğru değil. Aslında bir millettir."

"Günümüzde Türkiye gelişmiş ülkeler sıralamasına girdi ve gelişmeye de devam ediyor. Siz geliştikçe karşınıza başka ülkeler de çıkmaya başlıyor. Türkiye her alanda gelişmeye devam etmekte ve Türkiye’nin özellikle her alanda gelişmeye devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri Recep Tayyip Erdoğan’dan bahsetmek istiyorum. Benim demek istediğim kendi ülkesini seven liderin arkasında kendi milleti de durması gerekiyor.

Büyük bir söz var; eğer kendi aslanının yanında olmazsan başka birilerinin çakalları seni yer. Benim vermek istediğim mesajlardan en önemlisi de buydu. Bir liderin hayattayken, görevinin başındayken kıymetini anlamak.

Bu şarkıyla vermek istediğim 2’nci mesajsa tüm Türk milletine. Diğer Türk halklarını da biz ayrı ayrı millet olarak görüyoruz ancak bu doğru değil. Aslında bu bir millettir.

Aslında şarkının sözlerinde de bahsettiğim gibi; 'Konuşsam seninle dilimiz birdir. Hamurumuz, mayamız elimiz birdir. Toprağımız yurdumuz ilimiz birdir. Tek yürek ol diyen dinimiz birdir.'

Öyle ki; kültürel, tarihi ve özellikle dil açısından baktığımızda o birlikteliği görüyoruz. Gerekirse biz yavaş yavaş konuştuğumuzda tercümansız da anlaşabiliriz.

Benim de vurgulamak istediğim nokta, biz egemen Türk cumhuriyetleri olarak ayrı ayrı varlığımızı sürdürmekteyiz. Biz egemen devletler olarak beraber ve birlikte olmalıyız.

Kırgızcada güzel bir söz var; Birliktelikten ayrılanı kurt yer. Bu yüzden Türk devletlerinin birliktelikten ayrılmadan hep birlikte daha güzel işler yapabileceklerini vurguluyorum ve buna inanıyorum. Demek istiyorum ki tüm Türk halklarını birlikteliğe ve beraberliğe davet ediyorum.

Türkler arasındaki kültürel ve tarihsel birlikteliği değerlendirebilir misiniz?

"İstanbul’a geldiğimde hiç yabancılık çekmedim ve kendi evimde gibi hissettim"

" ‘Türk halklarının tarihi kültürel bağları bir’ diye bir söz vardı. Ben de bunu 2015 yılında İstanbul’a geldiğimde gördüm. Yurt dışına çok çıktım ancak İstanbul’a geldiğimde hiç yabancılık çekmedim ve kendi evimde gibi hissettim. İçimde Bişkek’teymişim gibi his vardı.

Osmanlı zamanında İznik Kalesi'nin alınmasında yardım edenler arasında elbette sadece Kırgız askerler yoktu, Orta Asya'dan gelen pek çok Türk askeri vadı. Tarihi birlikteliğimiz bununla da sınırlı değil. Kırgız Komutan Şabdan Baatır 2’nci Abdülhamid döneminde inşa edilen Hicaz demiryolu inşaatı için Kırgız halkından altın/para toplayıp göndermişti. Türkiye’nin de Kırgızistan’a hem maddi hem manevi desteği eksik olmadı.

Bizim kültürel tarihi bağlarımız var. Medeniyetimiz, dilimiz, diniz bir. Demek ki biz bir milletiz."

Kendisi Türkçe de biliyor

Kırgız Şarkıcı Turdakun Niyazaliyev, Türkçe konuşabiliyor. Türkçeyi, Kırgızistan-Manas Üniversitesi’nde TÖMER kursunda öğrendiğini dile getiren şarkıcı, kendisini bazen Türkçe konuşarak ifade ediyor.

Kırgız şarkıcı Turdakun Niyazaliyev mülakatın sonunda Türk halkına Türkçe ve birlikteliğe vurgu yapan bir mesaj verdi:

"Tüm Türk milletleri beraber olalım, bir olalım, beraber başarılar sağlayalım."

"Var mı manas gibi yüce kahraman

Halkına sevdalı Barsbek komutan

Atamız bahadır yiğit Oğuzhan

Özledik seni muhteşem Süleyman"