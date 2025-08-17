Açık 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2025 23:39

Katil İsrail 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 32 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7'si hastane bahçesinde, 15'i insani yardım bekleyenlerden olmak üzere 32 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail 7'si hastane bahçesinde olmak üzere 32 Filistinliyi öldürdü

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze kentinin batısında bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim bölgesi yakınlarında insani yardım bekleyenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında sivillerin toplandığı alanın hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü.

Deyr Belah'ın batısındaki Bassa bölgesinde sivillerin toplandığı alan İHA'yla bombalandı, 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampında evi bombalanan 1 Filistinli de yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyini hedef alan saldırılar

Katil İsrail ordusu, Refah'ın batısında, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef aldı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Refah kentinde ise yardım bekleyenlere ateş açılarak düzenlenen saldırılarda 13 Filistinli öldürüldü.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Soykırım
Sıradaki Haber
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'ye eleştiri: Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:08
Yeni haftada hava nasıl olacak?
00:01
İşgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Gazze'yi işgal planını onayladı
23:11
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız yoğun bakımda
23:26
İzmir sokakları çöplerle doldu
22:14
Balıkesir'deki depremin yeni görüntülerine ulaşıldı
20:09
Bakan Yumaklı: İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili düzenleme yok
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
FOTO FOKUS
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız yoğun bakımda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ