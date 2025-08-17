Açık 32.3ºC Ankara
AA 17.08.2025 17:25

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da araçları taşladı ve su depolarını tahrip etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları taşladı, bedevilere ait plastik su depolarını tahrip etti ve çeşitli ihlaller gerçekleştirdi.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da araçları taşladı ve su depolarını tahrip etti
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler, Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmus Ayya kasabası girişinde Filistinlilere ait araçları taşlayarak zarar verdi.

İsrailliler ayrıca Kuzey Ağvar bölgesinde bedevi bir topluluğa yönelik ihlaller gerçekleştirdi. Bölgeye baskın düzenleyen gruptakiler, Filistinlilere ait plastik su depolarını tahrip etti, suları yerlere döktü ve bölgede yaşayan sakinlerin kaldığı çadırlara giden su borularını kesti.

Eriha kentinde de bir grup İsrailli, kentin kuzeyindeki Şelal el-Avca bölgesinde Filistinlilere ait evlerin ve tarım arazilerinin olduğu bölgelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını saldı. Gruptakiler Filistinlilerin, bölgede kendi hayvanlarını otlatmalarına engel oldu.

İsrail askerleri ile fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak, "Batı Şeria'nın ilhakına" zemin hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria
