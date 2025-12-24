Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
Eğitim
AA 24.12.2025 16:52

Türk öğrenciler uluslararası yarışmalarda 272 madalya kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bu yıl katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 272 madalya kazandığını açıkladı.

Türk öğrenciler uluslararası yarışmalarda 272 madalya kazandı

Milli Eğtim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler, farklı branşlarda katıldıkları yarışmalarda 76 birincilik, 95 ikincilik ve 101 üçüncülük madalyası kazandı.

Madalyaların 186'sı bireysel, 86'sı ekip kategorilerinde, 224'ü spor, 48'i ise bilim ve teknoloji alanlarında kazanıldı.

Öğrenciler, yıl boyunca 68 farklı uluslararası yarışmada bireysel derece elde etti. Spor alanında dünya, Avrupa, uluslararası ve Balkan şampiyonalarında önemli başarılara imza atan öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında da robotik, bilgisayar, coğrafya ve astronomi olimpiyatlarında dereceye girdi.

Uluslararası yarışmalarda ekip kategorilerinde de önemli dereceler kazanan öğrenciler, dünya şampiyonalarında 2 üçüncülük, Avrupa şampiyonalarında 2 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

Uluslararası şampiyonalarda 7 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük, Balkan şampiyonalarında ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi kazanıldı.

Bilim ve teknoloji alanında ekip olarak katılım sağlanan yarışmalarda da başarılara imza atılarak Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 10 birincilik, 14 ikincilik ve 9 üçüncülük, TEKNOFEST'te 3 üçüncülük, MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda ise 3 birincilik ve 3 üçüncülük elde edildi.

