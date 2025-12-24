Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Gündem
AA 24.12.2025 17:38

Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Ankara'ya gelen yetkililere taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler'den, Libya askeri heyetinin naaşını almak için gelen yetkililere taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, naaşları almak üzere Libyalı askeri yetkililerle hayatını kaybedenlerin ailelerinin Türkiye'ye geldiği bilgisi verildi.

Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Libya'dan gelen görevlilere ve ailelere taziye ziyaretinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bakan Yaşar Güler ve Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde, kaybettiğimiz Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi." ifadeleri kullanıldı.

