Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2025 17:28

İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlar, ciddi ihlallere maruz kalıyor

İsrail'in Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınlara karşı "aşağılama ve köpeklerin üzerlerine salınması" gibi ciddi insan hakları ihlalleri işlendiği belirtildi.

İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlar, ciddi ihlallere maruz kalıyor
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadın tutukluların ağustos ayının ilk yarısında hapishane yönetimi tarafından uğradığı ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Kadınların, aşağılayıcı ve onur kırıcı bir şekilde hücrelerinden çıkarıldığı, başlarını eğmeye zorlandığı ve hapishane avlusuna götürülerek tacizde bulunulduğu ifade edildi.

Hücrelere yapılan bu baskınlardan ikisinde göz yaşartıcı gaz bombası ve polis köpeklerinin kullanıldığı kaydedildi.

Tamamı Damon'da bulunan kadın tutukluların sayısının 48 olduğu, bunlardan ikisinin çocuk, birisinin ise doğumu yaklaşmış hamile bir kadın olduğu aktarıldı.

Kadınlara yönelik söz konusu ihlallerin yeni olmadığına, bilakis sistematik bir şekilde sürekli tekrarlandığına ve Gazze'deki soykırımın başlangıcından bu yana da eşi benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığına işaret edildi.

Kadınların tutukluluk koşullarının trajik ve zor olduğuna ve en temel haklarından bile mahrum edildiklerine değinilen açıklamada, tutuklulara verilen yiyeceklerin az ve bazılarının bozuk olduğu, kadınların yüksek sıcaklık, nem, havalandırma ve kişisel hijyen eksikliğinden kaynaklanan cilt sorunları yaşadığı belirtildi.

Esirler Cemiyetinin daha önce yayımladığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde ağustos ayı başı itibarıyla 48'i kadın, 450'si çocuk olmak üzere 10 bin 800 Filistinli tutuklu bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da araçları taşladı ve su depolarını tahrip etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da araçları taşladı ve su depolarını tahrip etti
17:50
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın
17:13
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 61 bin 944'e çıktı
17:09
İsrailliler esir takası anlaşması talebiyle genel greve gitti
16:59
Hamas: İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal ve saldırı planları yeni soykırım dalgasının habercisi
16:51
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet kurudu
FOTO FOKUS
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
Türkiye genelinde "Zorunlu Afet Sigortası" bilinci artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ