Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Ankara’da gerçekleşen görüşmede Gazze’deki güncel durum kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Görüşmede özellikle Gazze barış planının ikinci aşamasına geçilmesi süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’nin Filistin davasına desteği vurgulandı

Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini vurguladı. Gazze’de yaşanan insani dramın hafifletilmesi amacıyla Türkiye’nin sürdürdüğü barınma ve insani yardım çalışmalarına ilişkin heyete bilgi veren Fidan, Türkiye’nin bölgedeki yaraların sarılması konusundaki kararlılığını yineledi.

"İsrail barış planının ikinci aşamasını engelliyor"

Görüşmede Hamas heyeti, ateşkes süreci için üzerlerine düşen tüm koşulları yerine getirdiklerini ifade etti. Buna karşın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken heyet, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini baltalamaya yönelik bir strateji olduğunu belirtti.

Gazze’ye giren insani yardımların yetersizliğine değinen Hamas yetkilileri, bölgeye girişine izin verilen tırların yüzde 60’ının ticari mal taşıdığını, bunun da halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu aktardı. Heyet, özellikle ilaç, temel gıda, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusunda yaşanan ciddi eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria ve Filistinli gruplar arası uzlaşı

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci oldu. Filistin iç siyasetindeki gelişmelerin yanı sıra Batı Şeria’daki durumun da ele alındığı görüşmede, İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

