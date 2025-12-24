Puslu 8.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.12.2025 13:33

Tarihi komisyonun görev süresi uzatıldı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresinin 31 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere iki ay uzatılmasına karar verildi.

Tarihi komisyonun görev süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda 20'nci toplantısını gerçekleştirdi.

TBMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; toplantının açılışında TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, dost ve kardeş Libya halkına TBMM ve Türk milleti adına başsağlığı dileğinde bulundu.

5 Ağustos'ta başlayan komisyon çalışmaları süresince büyük bir demokratik olgunluğun sergilendiğini, son derece verimli ve faydalı çalışmaların ortaya konulduğunu belirten Kurtulmuş, 19 toplantıda 58 oturumun gerçekleştirildiğini ve 86 saat çalışma yapıldığını, 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulduğunu kaydetti.

Komisyonun, çalışmalarındaki son eşiğe geldiğini, siyasi partilerin tamamının raporlarını Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade eden Kurtulmuş, nihai raporun hazırlanmasında farklı fikirleri daha da yakınlaştırabilmek için partiler arası temaslarının artırılmasının yararlı olacağını vurguladı.

Numan Kurtulmuş, ayrıca nihai raporun tamamlanabilmesi için ilave bir süreye ihtiyaç olacağını da ifade etti.

Numan Kurtulmuş: Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir
Numan Kurtulmuş: Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir

Toplantıda, Prof. Dr. Havva Kök Arslan ve Dr. Murat Sevencan tarafından Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar kapsamında "Tutanak İçerik Analiz Rapor Özeti" başlıklı sunum gerçekleştirildi ve bu sunum üzerine müzakereler yapıldı.

Ayrıca toplantıda, üyeler tarafından, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile hazırlanacak nihai komisyon raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının son bölümünde, Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları’nın 11’inci maddesi uyarınca Komisyonun görev süresinin 31 Aralık 2025 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay uzatılması oy birliğiyle kabul edildi.

