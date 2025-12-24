Puslu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.12.2025 13:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile gerçekleştiridiği görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

ETİKETLER
Libya Recep Tayyip Erdoğan Uçak Kazası
Sıradaki Haber
Asrın İnşası"nda tarihi gün: 455 bin yuva tamam
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Bakan Ersoy: Yaşayan Miras Okulunu Ankara'da pilot olarak başlatıyoruz
13:49
ASELSAN, ihracatta ilk 30 hedefiyle rekorlara koşuyor
13:51
Tarihi komisyonun görev süresi uzatıldı
13:34
Elektronik sigara ve şans oyunları reklamlarına karşı mücadele güçlendirilecek
13:28
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
13:22
Atıl taşlık araziler tarıma kazandırılıyor
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
Antalya'da anemonlar çiçek açtı
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ