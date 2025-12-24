Puslu 8.9ºC Ankara
Gündem
AA 24.12.2025 13:01

Libya heyeti jetin enkazında incelemelerde bulunuyor

Libya'dan gelen bir grup askeri yetkili, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında incelemelerde bulunuyor.

Libya heyeti jetin enkazında incelemelerde bulunuyor

Kazanın ardından görevlendirilen askeri yetkililer, hava yoluyla Ankara'ya geldi.

Burada Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince karşılanan heyet, daha sonra sivil minibüsle Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyüne geçti.

Libya heyeti jetin enkazında incelemelerde bulunuyor

Görevlilerle jetin enkazının bulunduğu alana geçen heyettekilerin incelemesi sürüyor.

Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu
Bakan Yerlikaya: Ses kayıt cihazı ve karakutu bulundu

Ankara Libya Uçak Kazası
