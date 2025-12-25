Puslu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 25.12.2025 08:34

Koyunların karnına uyuşturucu sakladılar

Siirt’in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicideki küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş 54 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Koyunların karnına uyuşturucu sakladılar

Siirt ve Hakkari Emniyet Müdürlüklerine bağlı narkotik ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda, çekicinin dorsesinde bulunan bazı hayvanların karın bölgelerinde dikiş izleri fark edildi.

Yapılan detaylı incelemede, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluğuna uyuşturucu madde yerleştirildiği ortaya çıktı.

Koyunların karnına uyuşturucu sakladılar

Hayvanların karınlarından çıkarılan toplam 54 kilo 600 gram metamfetamin maddesine el konuldu.
Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Koyunların karnına uyuşturucu sakladılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı. 

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Narkotik Siirt
Sıradaki Haber
Siirt'te sahtecilik ve rüşvet soruşturmasında 19 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor
11:01
Yargıtay: İş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmeli
11:00
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
10:54
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde İHA saldırısı düzenledi
10:51
DMM: Hatay'da enkaz alanlarının gizlendiği iddiası manipülasyon içeriyor
10:54
Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
Adana'daki lagünlerin pembe sakinleri
FOTO FOKUS
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
TRT ekibi, Şifa Hastanesi'ndeki son durumu aktardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ