Ulusal medyadaki haberlere göre, Djugu bölgesine, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Palalarla saldıran isyancılar, 5'i çocuk 17 sivili öldürdü.

Askeri kuşatma ilan edilmişti

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu ülkenin doğusu Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde, güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de "askeri kuşatma" ilan etmişti.

KDC ve Uganda ordusu, 30 Kasım 2021'den bu yana bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplarla mücadele etmek için KDC'nin doğusunda ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların yaptığı saldırılarda, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.