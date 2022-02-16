Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mogadişu'da çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendi.
Bombalı saldırılar, Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde yaşandı.
Saldırıların ardından şiddetli silahlı çatışma sesleri duyuldu.
Mogadişu'nun farklı yerlerinde meydana gelen bombalı saldırılar ve ardından yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralananlarla ilgili bilgi paylaşılmadı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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