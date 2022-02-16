Bombalı saldırılar, Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde yaşandı.

Saldırıların ardından şiddetli silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Mogadişu'nun farklı yerlerinde meydana gelen bombalı saldırılar ve ardından yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralananlarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.