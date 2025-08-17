Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu İbrahim Yıldız yoğun bakımda

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos günü saat 14.45 civarında Orta Mahalle Nur Sokak'ta fırtına sebebiyle yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak isterken devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan 27 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

Ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Yıldız'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Muhteşem Yüzyıl, Duy Beni, Kuzey Yıldızı, Tek Yürek ve Tombala dizileri ile 2018 yılında gösterime giren savaş ve aksiyon filmi Keşif'te rol almıştı.

Yıldız, 2019'da sahnelenen Miletos Güzeli ile 2020'daki Ezop adlı tiyatro oyunlarının kadrosunda yer bulmuştu.