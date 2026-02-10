Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.02.2026 15:01

Bakan Göktaş'tan Güvenli İnternet Günü paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital risklerden korumaya yönelik hazırladıkları sosyal medya düzenlemesini çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bakan Göktaş'tan Güvenli İnternet Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından "Güvenli İnternet Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı. Bakan Göktaş paylaşımında, çevrim içi dünyada çocukların güvenliğini ve mahremiyetini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımız, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ve yürüttüğümüz birçok proje bu konudaki kararlılığımızın en somut göstergesi. Çocuklarımızı dijital risklerden korumaya yönelik hazırladığımız Sosyal Medya Düzenlememizi de çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Güvenli İnternet Günü'nü kutluyor, toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyorum."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Medya Çocuk
