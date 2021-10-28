Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AFP, Reuters
Facebook'un yeni adı ve logosu belli oldu
[Fotoğraf: Facebook ]
Facebook, şirket adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu.
Facebook, sosyal medya hesaplarında yeni adını ve logosunu güncelledi. Şirketin adı Meta oldu.
Yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.
Meta ismiyle de Twitter'da yeni bir hesap açıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Facebook Mark Zuckerberg Son Dakika
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