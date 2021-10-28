Facebook, sosyal medya hesaplarında yeni adını ve logosunu güncelledi. Şirketin adı Meta oldu.

Yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.

Meta ismiyle de Twitter'da yeni bir hesap açıldı.

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