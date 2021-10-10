Ünlü bir bilgisayar oyununda, 12 milyon izleyicinin katıldığı sanal bir konser düzenlendi. Sanal alemde dünya turu yapıldı. Aslında hepsi yeni bir dünyaya geçişin ilk adımları....

Sanal alem, yakın gelecekte Metaverse adı verilen yeni bir dünya ile sanattan alışverişe, eğlenceden sosyal organizasyonlara kadar hayatı baştan aşağı

değiştirebilir.

Tekneloji Editörü Mesut Çevik, "VR kasklar ve artırılmış gerçeklikle sanki başka bir dünyadaymış gibi hissederek diğer insanlarla aynı fiziksel ortamda olmadan iletişim kurmayı Metaverse olarak tanımlıyorum" diyor.

Peki bunun VR gözlüklerle elde edilen mevcut sanal gerçeklikten farkı ne?

Metaverse kalıcı, paylaşılan bir sanal dünya yaratıyor. Ve bu dünyalar arasında geçişi de mümkün kılıyor. Yani bir nevi 3 boyutlu internet anlamına geliyor.

Metaverse internetin yerini alabilir mi?

Kimi paralel evren olarak adlandırıyor, kimiyse Matrix filmi gerçeğe dönüşeceğinden söz ediyor. Kurgulanmış evren ya da evrenin ötesi olarak tanımlayabileceğimiz Metaverse tam da bunlara benzetiliyor.

Peki gerçekten bu dünya internetin gelecekte yerini alabilir mi ya da tamamen bir pazarlama çalışmasından mı ibaret.

Çevik, "İnternet burada bir araç olacak. İnternetin geleceği olarak bunu kesinlikle tanımlamayacağız ama birileri istiyor ki; internetin geleceği böyle olacak, şimdiden

hazırlanalım, şimdiden buraya para yatıralım istiyorlar" dedi.

Bu evrenden, Z kuşağı dahil bir çok kişinin ise henüz haberi yok. Ancak ilerleyen yıllarda kullanıcıların kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde hissedeceği bu teknolojinin herkesin hayatına girmesi oldukça mümkün görülüyor.

"Bir fare olup direkt onun hayatını yaşayabileceksiniz"

Çevik, bu yeni evreni şöyle anlattı:

"Şu an bile sanal gerçeklik gözlükleri var ama bunun olması pek anormal

değil, olur bence yine. Yani güzel olur aslında ama güzel olmayacağı yönleri de elbet olur. Metaverse dediğimiz evrende bir kedi bile olabileceksiniz, belki bir fare olmak istiyorsunuz bir fare olup direkt onun hayatını yaşayabileceksiniz ya da bir süper kahraman olacaksınız evrenden evrene uçup orada hayatları kurtaracaksınız. Tamamen hayal gücüne kalacak bundan sonrası."

Sanal gerçeklik gözlükleri ve çok oyunculu çevrim içi oyunlar Metaverse teknolojisinin temellerini atmıştı. Ancak bu yeni adımın sınırlarının ne olabileceği henüz tahmin edilemiyor.

Haber: Murat Can Öztürk