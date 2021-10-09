Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen ve henüz dünyada örneği olmayan Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirecek.

Savunma Sanayii Başkanlığınca, 2022 yılı Savunma ve Güvenlik Proje Portföyü'ne eklenmesi için teklif olarak sunulan Eren'i yakın gelecekte bomba uzmanlarının kullanması hedefleniyor.

Test atışlarından başarıyla geçti

Daha da geliştirildikten sonra envantere alınması planlanan lazer silahlı drone "Eren", test atışlarını başarıyla tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

EGM Kriminal Daire Başkanlığının festivaldeki standında sergilenen Eren, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dronla ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, Eren'i arazide bulunan askeri mühimmatların veya bombaların imha edilmesinde kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

Lazer yardımıyla bombaları imha ediyor

TÜBİTAK tarafından geliştiren ve lazer atışı yapan Eren'in ilk denemelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Eroğlu, "İsmini İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 'Eren' koyduğu lazer silahlı dronumuz belirli bir uçuş ve atış mesafesinde attığı lazer yardımıyla bombaları imha etmektedir. Belirli mesafelerden 3 milimetrelik bir karbon çeliğe yaptığımız atışlarda başarılı sonuçlar aldık" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Eroğlu, Eren'in şu anda etkin olarak kullanımına başlanmadığını, gelecek dönemde geliştirilerek envantere alınmasının planlandığını anlattı.

"Bu lazerli dronun dünyada henüz bir örneği yok"

Dronun atış kabiliyetiyle ilgili de bilgiler veren Eroğlu şunları kaydetti:

"Eren, testlerde ilk olarak 500 metreden 90 saniye boyunca, ardından 300 metreden 30 saniye boyunca, en son da 100 metreden 10 saniye boyunca yaptığımız lazer atışıyla 3 milimetrelik karbon çelik tablayı delmeyi başardı. EGM Kriminal Daire Başkanlığı olarak lazer silahını insansız döner kanatlı hava aracına entegre ettirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Bu lazerli dronun dünyada henüz bir örneği yok."

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan Kriminal Daire Başkanlığının standında gösterime sunulan bomba imha robotları ve envanterleri de vatandaşların ilgi odağı oldu.