Sosyal medya platformları Facebook, WhatsApp ve Instagram'da 4 Ekim akşamı yaklaşık 6 saatlik küresel bir hizmet kesintisi yaşanmıştı. Sayısız komplo teorisinin ortaya atıldığı sürecin sonunda, Facebook'tan yapılan açıklamada, olayın hatalı biçimde yapılan bir konfigürasyon değişikliğinden kaynakladığı vurgulanmıştı.

Tam sorunlar çözüldü derken, bu akşam saatlerinde kullanıcılar yine Facebook'un bazı uygulamaları ve Instagram'a girememe sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Bir süreliğine Instagram'a girişlerde sıkıntı yaşandı. Kullanıcılar Instagram'a giremediklerini diğer sosyal medya mecralarında dile getirmeye başladı.

Facebook'tan ilk açıklama

Bunun üzerine Facebook açıklama yaptı. Facebook, kesintinin farkında olduklarını, bir an önce işleri normale döndürmek için çalıştıklarını bildirdi:

"Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.