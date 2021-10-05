Sosyal medya platformları Facebook, WhatsApp ve Instagram'da 4 Ekim akşamı yaklaşık 6 saatlik küresel bir hizmet kesintisi yaşandı.



Sayısız komplo teorisinin ortaya atıldığı sürecin sonunda, Facebook'tan yapılan açıklamada, olayın hatalı biçimde yapılan bir konfigürasyon değişikliğinden kaynakladığı vurgulandı. Ancak alternatif sosyal medya ve iletişim araçlarına yönelen kullanıcılar, ağırlıklı olarak siber saldırı iddialarını konuştu.



Söz konusu iddialar üzerine, Siber Güvenlik Araştırmacısı Ersin Çahmutoğlu'na "dijital devlerin" neler yaşadığını sorduk.

‘’Böylesi platformların yönetimi üst seviye çaba gerektirir’’



Sosyal medya platformlarının yıllar geçtikçe daha yoğun şekilde kullanıldığını belirten Çahmutoğlu, kullanım kaynaklı kesintilerin normal karşılanması gerektiğini söyledi.



Teknik altyapıların, sunucuların ve DNS yapılandırmalarının sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Çahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Milyarlarca kullanıcının verilerini yöneten böylesi devasa platformların yönetimi üst seviye çaba gerektirir. Aksi takdirde yanlış yapılandırmalar gibi saatlerce kesintiye sebep olacak 'çökme' haberleri sıklıkla duyulacaktır.”

İlgili platformların “siber güvenlik altyapılarının yeterince sağlam olup olmadığı” sorusuna Çahmutoğlu, şu yanıtı verdi:"Dünya devi şirketler, siber güvenlik konusunda olağanüstü yatırımlar yapmak zorunda kalabilir. Siber tehditler giderek yaygınlaşıyor ve çeşitleniyor. Bu durum, dünya devi dijital platformları harekete geçirdi. Hackerların ve devlet destekli siber aktörlerin zararlı faaliyetlerinden korunmak için siber güvenliklerini yeterince sağlama adına adımlar atıyorlar. Bu konuda hala çalıştıklarını göz önünde tutarsak, siber saldırılara hala açık oldukları söylenebilir."

Siber saldırı iddiaları gerçeği yansıtıyor mu?



Her ne kadar Facebook açıklamasında kesintinin teknik bir problem kaynaklı olduğundan bahsedilse de Twitter başta olmak üzere çeşitli sanal mecralarda insanlar siber saldırı iddialarını dikkatle izledi.



Nitekim akşam saatlerinde, 1,5 milyar Facebook kullanıcısına ait hesabın hackerlar tarafından ele geçirildiği ve ardından satışa çıkarıldığı haberleri hızla yayıldı.

Kullanıcıların isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası ve kullanıcı kimliklerinin satışla birlikte verilecek bilgiler olduğu öne sürüldü.

Ersin Çahmutoğlu, sistemlerdeki kesintinin siber saldırı kaynaklı da olabileceğini, hatta Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları üzerinden böylesi kesintilerin günlerce bile sürebileceğini aktardı; fakat bu kez durumun farklı olduğuna dikkat çekti:

“Yetkililerin açıklamaları bunun teknik yapılandırma sürecindeki sorundan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Öyleyse durum daha vahim. Yeterince alınamayan önlemler ve hatalı adımlar sonrası milyarlarca insanın olumsuz etkilenmesi söz konusu.

Dünyadan adeta bir dijital çöküş yaşanmış gibi tepkiler gelmeye başladı. Tepkiler ve tartışmalar arasında siber saldırı iddiaları da vardı. Elbette bunlar mümkün ama yetkililerden gelen açıklamayı doğru kabul ediyoruz.”