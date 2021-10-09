Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, elektrikli araç üretti.

Araç, TEKNOFEST'te en fazla ilgi çeken tasarımlardan biri oldu.

Öğrencilerin "Dadaş" ismini verdiği araç kendi sınıfında TEKNOFEST'te 40 araç arasından birinci oldu. Öğrenciler aynı zamanda 13 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

Tasarımından yazılımına hepsi 10 kişilik ekibe ait

Görsel tasarımın yanı sıra bir birincilik ödülü de tanıtım ve yaygınlaştırma dalında geldi.

10 kişilik ekip aracı 8 ayda bitirdi. Tasarımından yazılımına kadar hepsi öğrencilere ait.

Araç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da tebrik imzasını aldı.

Haber: Sefer Azak

Kamera: Erdem Daştan