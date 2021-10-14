Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz hafta küresel bir gözlük markasının ana şirketi olan EssilorLuxottica iş birliği ile geliştirilen birinci nesil akıllı gözlüklerini piyasaya sürdü.

Şirketin teknoloji sayfası Tech Facebook'ta akıllı gözlüklerin tanıtımı şu sözlerle yapıldı:

"Size fotoğraf ve video çekmenin, maceralarınızı paylaşmanın ve müzik dinlemenin veya telefon görüşmeleri yapmanın özgün bir yolunu sunan akıllı gözlüklerı sunmaktan heyecan duyuyoruz. Böylece arkadaşlarınızla, ailenizle ve çevrenizdeki dünyayla kalabilirsiniz. 20 stil kombinasyonuyla sunulan akıllı gözlükler, çevrimiçi olarak ve ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve İngiltere'deki seçkin perakende mağazalarından satın alınabilir."

[Fotoğraf: Reuters]

Facebook'un açıklamasında, ürünün bisiklete binmek gibi günlük aktivitelerden sevdiğiniz bir grubun konserine kadar tüm anlarınızı kaydederek unutulmaz kılabileceğiniz vaat ediliyor.

Ancak gözlüklerin sağladığı bilgi çeşitliliği ve Facebook'un veri güvenliği geçmişinin pek de parlak olmaması, ürüne olan tepkilerin artmasına neden oluyor.

Gözlük neler yapabiliyor, nasıl çalışıyor?

Gözlük, Facebook'un üçüncü parti, yani telefona uygulama marketlerden indirilebilen View uygulamasıyla eşleşiyor.

iOS ve Android'deki Facebook View uygulaması, akıllı gözlüklerde çekilen içeriği telefonunuzdaki uygulamalara aktarmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı sağlıyor. Böylece ilgili görüntüler telefon hafızasına aktarılıyor.

Söz konusu tüm içerikler, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat ve daha fazla sosyal medya platformuna gönderilebiliyor.

[Fotoğraf: Tech@facebook]

Yeni bir meta veri deposu mu?

Kullanıcılar, görüntüleri ve kısa videoları kaydetmek, paylaşmak, müzik dinlemek ya da aramaları yanıtlamak için bunları kullanacak.

Bu gözlükleri satın alan kişiler yakında kamuya açık ve özel alanlarda olacak. Yani herhangi birini fotoğraflayıp kaydedecek ve bu içeriği yüklemek için Facebook'un uygulamasını kullanacak.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Technology Review dergisinde konuyla ilgili bir makale yazan Antropolog Dr. Sally Applin'e göre birinin bir kayıtla ne yapmak istediğini bilmemek, mahremiyet bilincine sahip herkesin endişelenmesine yol açma tehlikesine sahip.

Zuckerberg, bu gözlükleri sürükleyici artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerine giden yolda bir kilometre taşı olarak adlandırıyor. Uzun vadede hesap ise “metaverse”ü gerçekleştirmek ve ona katılmak.

Ancak akıllı gözlüklerin kontrolsüz bir şekilde dağılmasının kamusal sosyal etkileşimin geleceği hakkında öngörülemeyen ciddi soruları gündeme getireceği savunuluyor.

Önceki yıllarda veri ihlalleri nedeniyle ağır suçlamalara maruz kalan Facebook'un bu adımı ise meta veri korkularını körüklüyor.

[Fotoğraf: Mark Zuckerberg / Facebook]

Meta veri nedir?

Metaveri en kısa şekliyle veri hakkındaki veri olarak tanımlanıyor.

Meta veri, veriyi tanımlayan, anlamlandıran , kalitesini, kaynağını, formatını ve bunun gibi değişkenleri açıklayan bilgiler topluluğu anlamına geliyor.

Meta veriler, veri toplamanın tüm yönleri hakkında bilgi sağlıyor ve kullanıcının verilerin gerekli amaca uygun olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar vermesine olanak tanıyor.

Facebook gizlilik için ne diyor?

Şirketin gözlüklerle ilgili bilgi verdiği sayfada gizlilik ve güvenlilk konusunda da açıklamalar var.

Örneğin gözlük kayıtta olduğunu göstermek için, kamera yanında yer alan küçük beyaz ışık aktif hale geliyor.

Fotoğrafları ve videoları içe aktarmak, gözlükle çekilen içeriğin ne zaman ve nerede paylaşılacağını belirlemek kullanıcının insiyatifinde. Uygulamanın ayarlar kısmından içerik kontrolü sağlanabiliyor.

Sesli komutla görüntü yakalama için Facebook Assistant kullanımı tamamen isteğe bağlı.

Fotoğrafların ve videoların içeriğinin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılmayacağı, Facebook'un da kullanıcı izin vermediği sürece görüntülere erişemeyeceği söyleniyor.

Ayrıca fotoğraflar ve videolar akıllı gözlüklerde şifreleniyor ve yalnızca tek hesapla erişim imkanı var. Gözlüğün kaybedilmesi ve farklı bir hesapla girilmeye çalışılması durumunda içerikler otomatik olarak siliniyor.