Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesapları üzerinden faaliyet gösteren, bu yolla örgüte üye devşirmeye çalışan tamamı kadınlardan oluşan DEAŞ unsurlarıyla irtibatlı bir terör hücresi çökertildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terörle mücadele ekiplerinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Kef ve güney bölgesinde yer alan Tuzer kentlerinde yapılan operasyonların ardından terör hücresine ulaşıldığı belirtildi.

Tutuklanarak cezaevine göderildiler

Terörle mücadele ekibinde tamamlanan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunus’ta 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus’u hedef alan saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.