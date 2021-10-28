WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin iki gün süren temyiz duruşmaları Londra’da tamamlandı.

Assange'ın avukatları ABD'nin verdiği güvencelerin yeterli olmadığını savundu.

"İade edilirse intihar etme riski var"

Avukat Edward Fitzgerald, müvekkilinin casusluk suçlamasıyla yargılanamayacak kadar akıl sağlığının bozuk ve ABD'ye iade edilemeyecek kadar hasta olduğunu söyledi.

İade edilmesi halinde Assange'ın intihar etme riski bulunduğunu vurguladı.

ABD, 18 suçtan yargılamak için Assange'ın İngiltere'den iadesini istiyor.

Kararın açıklanması 2 ila 6 hafta arası

Dava öncesi ABD, Assange’ın yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Duruşmalar bitse de kararın açıklanması 2 ila 6 haftayı bulabilir. Sonrasında da tarafların Yargıtay'a gitme hakları bulunuyor.

175 yıla kadar hapis cezası alabilir

Duruşma sırasında yaklaşık 100 kişi, Yüksek Mahkeme önünde toplanarak "Julian Assange'ı serbest bırakın" sloganları attı.

Assange ABD’ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Assange 11 Nisan 2019'da Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılıp gözaltına alınmış ve tutuklanarak Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.