ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasına CAATSA deniyor.

ABD CAATSA ile Rusya, Kuzey Kore ve İran'la savunma alanında alışverişte bulunan ülkelere yaptırım uyguluyor.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması sebebiyle yaptırım uygularken, benzer bir satın almayı gerçekleştiren bir diğer ülke olan Hindistan Rusya ile 2018'de maliyeti 5 milyar doları aşan 5 takım S-400 sisteminin satışını içeren anlaşma imzaladı.

Hindistan'a "yaptırım uygulanmaması" çağrısı

ABD'de Demokrat Virginya Senatörü Mark Warner ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü John Cornyn, Başkan Joe Biden'a mektup yazdı. Hindistan'a CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımlardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Hindistan'a yaptırım uygulanmasının, iki ülke arasındaki "stratejik ortaklık üzerinde zararlı etkisi olabileceği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Senatörler Başkan Biden'ın yaptırımları uygulamadan feragat etme hakkını kullanması gerektiğini belirtti.