Sudan devlet televizyonunun haberine göre, ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan; ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre'deki büyükelçilerini görevden aldı.

Ordunun 25 Ekim'deki OHAL ilanı ve hükümeti feshetmesinin ardından Sudan'ın ABD, Fransa, Çin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika ve İsviçre'nin de aralarında olduğu 12 ülkedeki büyükelçisi, yayımladıkları ortak açıklamayla askeri müdahaleyi kınamış ve sivil hükümete desteklerini dile getirmişti.

Açıklamada, "Askeri darbeyi en şiddetli biçimde kınıyor, uluslararası toplumun tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." denilmişti.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un ertesi gün serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.