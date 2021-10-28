Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiev'de COVID-19: 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaşıyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Başkentte 1 Kasım'dan itibaren tedbirler artırılacak.
Ukrayna'da Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle önlemlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.
Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, spor salonu, alışveriş merkezi, toplu taşıma ve toplu etkinliklere giriş ancak COVID-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle mümkün olacak.
Ülkede son 24 saatte 1451'i başkentte olmak üzere 26 bin 71 ile en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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