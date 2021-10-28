Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Kızılay Azerbaycanlı yetimlerin yüzünü güldürdü
Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Lenkeran şehrinde bulunan yetimhaneye zeka oyunları atölyesi kuruldu. Azerbaycanlı çocukların sevinci yüzlerinden okundu.
Türk Kızılay'dan Azerbaycanlı yetimlere anlamlı destek geldi.
Türk Kızılay Azerbaycan bürosu Lenkeran kentindeki Osman Mirzayev yetimhanesine zeka oyunları atölyesi kurdu.
Türk Kızılay Azerbaycan Temsilcisi Semih Paslı, "Türk Kızılay olarak kardeş Azerbaycan'da insani yardım faaliyetlerimizi eksiksiz bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bugün yetim çocuklarımız için zeka oyunları atölyemizi hayata geçiriyoruz." dedi.
Yetimhanede 49 çocuk bulunuyor
Yeni kurulan zeka oyunları atölyesinde Satranç, Sudoku, Çin daması, Kelime oyunu, zeka küpü gibi bireysel oyunların yanı sıra grup oyunları da bulunuyor.
Lenkeran Osman Mirzayev yetimhanesinde 49 çocuk kalıyor.
Etiketler: Azerbaycan Kızılay
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