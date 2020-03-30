Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları ve salgından hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 33 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 609'a yükseldiği, şu ana kadar da 132 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Fas'ta 463 kişide koronavirüs görüldü

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 463'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 13 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 463'e yükseldiği, ölümlerin ise 26 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 13 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki can kaybı en son 26, vaka sayısı ise 450 olarak açıklanmıştı.

Tunus'ta 312 kişide COVID-19 tespit edildi

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 34 kişinin daha COVID-19 testinin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 312'ye yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8, vaka sayısını da 278 olarak açıklamıştı.

Ürdün'de virüs 3 can aldı

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, ülkede COVID-19 nedeniyle üçüncü ölümün geçekleştiğini belirtti.

Cabir, 13 kişide daha COVID-19 görüldüğünü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.

Cezayir'de karantina altına alınmayı kabul etmeyenlere hapis cezası

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad, İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Adalet Bakanı Bilkasım Zugmati ve tüm illerdeki valilere söz konusu kararı uygulamaları yönünde talimat verdi.

Karara göre, Kovid-19 şüphesi bulunan ya da virüs tanısı konan ve tedavi olmayı, karantina altına alınmayı reddeden veya tedavisini yarıda bırakan kişilere 150 ila 750 dolar arasında değişen para cezasıyla, 2 aydan 6 aya kadar değişen hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yerel basında daha önce, virüs şüphesi bulunan bazı kişilerin hastane ya da karantina merkezlerinden kaçtığı haberleri yer almıştı.

Cezayir'de son verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı 511'e çıktı, 31 kişi de hayatını kaybetti.

Sudan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün virüse yakalandığı açıklanan ve başkent Hartum'daki acil durum hastanesinde tedavi altına alınan 60 yaşındaki Sudan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 6 olduğu ülkede, salgın nedeniyle ikinci ölüm yaşandı. Ölüm vakalarının ikisi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yolcularda görüldü.

Sudan hükümeti, kısmi sokağa çıkma yasağını, salı gününden itibaren akşam 18.00 sabah 06.00 şeklinde yeniden düzenlemişti.

Nijerya'da COVID-19 vaka sayısı 111'e çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 111 Kovid-19 vakası görüldüğü bidirildi.

Virüsün, başkent Abuja ve Lagos başta olmak üzere 12 eyalete yayıldığı ifade edildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, COVID-19 ile mücadele kapsamında başkent Abuja ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bin 282, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 134 oldu.

Katar'da koronavirüs 634 kişiye bulaştı

Katar'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 44 artarak 634'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakaların bir kısmının yurt dışı kaynaklı, diğerlerinin de bunlarla irtibatlı kişiler olduğu belirtildi.

Katar'da şu ana kadar COVID-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, tedavi görenlerden 45'i iyileşti.

Moritanya'nın Kedai kenti karantinaya alındı

Moritanya resmi haber ajansının haberine göre, Senegal'den gelen bir kişide virüse rastlanmasının ardından Kedai ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Şehrin tüm giriş çıkışları yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Hükümet ayrıca, gıda ürünleri satılan yerler dışında ülke genelinde tüm pazarlar ve ticaret merkezlerinin kapatılmasına karar verdi.

Vaka sayısının 5 olduğu Moritanya'da, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat engeli, kısmi sokağa çıkma yasağı, eğitime ara verilmesi, toplu faaliyetlerin ve şehirler arası yolcululuğun yasaklanması gibi önlemler de uygulanıyor.