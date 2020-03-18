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Ürdün'den koronavirüs tedbirleri: Olağanüstü hal yasası onaylandı
Ürdün Kralı 2. Abdullah, koronavirüsle mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı.
Ürdün'de Bakanlar Kurulunun, olağanüstü hal yasası olarak da bilinen "savunma yasasının" yürürlüğe konulması kararı, Kral Abdullah'ın yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle onaylandı.
Ürdün Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Leys Nasravani, "Bu yasa olağanüstü hal yasası mesabesindedir. Yasa, Başbakan'a geniş, sınırsız ve yazılı olmayan yetkiler verilmesini öngörüyor." dedi.
Nasravani, Rezzaz'a tanınan yetkilerin virüsle mücadele ile sınırlı olması gerektiğini savundu.
Ürdün Anayasası'nın 124'üncü maddesi, ülkenin savunulmasını gerektiren olağanüstü bir durum olması halinde, "savunma yasası" adında bir kanun çıkarılmasını öngörüyor.
Etiketler: Ürdün Kralı 2. Abdullah olağanüstü hal kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 00:28
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