Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

5 bakanın daha testi pozitif çıkmıştı

Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda COVID-19'a rastlanmıştı.

Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.

COVID-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.