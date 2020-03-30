Haber Giriş: Kaynak: AA
Burkina Faso'da bir bakanda daha koronavirüs çıktı
Sahraaltı Afrika ülkelerinden, koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam 6 bakana koronavirüs bulaşmış oldu.
Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.
5 bakanın daha testi pozitif çıkmıştı
Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda COVID-19'a rastlanmıştı.
Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.
COVID-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.
Etiketler: vaka koronavirüs COVID-19 testi covid-19 Burkina Faso BakanSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 01:01
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