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Nijerya'da başkent ve 2 eyalette sokağa çıkma yasağı
[Harita: TRT Haber]
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde 30 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde 30 Mart'tan itibaren 14 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Virüsün en çok Abuja ve Lagos'ta yayıldığını kaydeden Buhari, Ogun eyaletinin de Lagos'a yakın olduğu için yasak kapsamına alındığını dile getirdi.
Buhari, ayrıca ülkenin tüm sınırlarının da kapatılacağını ifade etti.
Nijerya'da şimdiye kadar 97 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı ogun nijerya lagos koronavirüs covid-19 abujaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 00:14
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