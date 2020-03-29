Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Sudan'da vaka sayıları artıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen 60 yaşındaki bir Sudan vatandaşında virüse rastlanmasıyla ülkedeki vaka sayısı 6 oldu.

Daha önce BAE'den gelen ve virüs tespit edilen bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Enerji Bakanı Adil Ali İbrahim'in virüs bulaşan bir kişiyle temas ettiği için kendini karantinaya aldığı belirtildi.