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Fransa'da bir günde 292 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606’ya yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 599 artışla 40 bin 174'e ulaştığını belirtti.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da 4 bin 632'ye çıktığını aktaran Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının 7 bin 132'ye yükseldiğini kaydetti.
Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 292 artarak 2 bin 606'ya ulaştığını dile getirdi.
Etiketler: vaka sayısı son dakika ölü sayısı koronavirüs fransa covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:58
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