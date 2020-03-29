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Almanya'da 5 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 5 Türk hayatını kaybetti. Böylece Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.
Etiketler: Türk koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:33
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