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Moskova'da sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'nın başkenti Moskova'da yarından itibaren hükümet tarafından verilen özel izin belgesi olmadan sokağa çıkılamayacak.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada yarından itibaren Moskova'da oto-karantina koşullarının uygulanacağını ve sokağa sadece özel izini olan kişilerin çıkabileceğini duyurdu.
Yarından itibaren hükümet tarafından verilen özel izin belgesi olmadan Moskova'da sokağa çıkılamayacak.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karara Moskova'da virüsün hızla yayılması gösterildi.
Alınan karar uyarınca sadece iş yerinde çalışması zorunlu kişiler ve acil durum belirten kişilerin dışarıya çıkmasına izin verilecek. Halkın en yakın markete gitmesine ve ikamet çevresinden sadece 100 metre sınırla dışarda olmasına izin verilecek.
Etiketler: rusya Moskova koronavirüs sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:30
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