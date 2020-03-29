Taraftarlar maçlara gidiyor, ülkenin Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ise kabalık taraftar grubu önünde buz hokeyi oynuyor.

Onları koronavirüs bile durduramadı. Avrupa'da spora ara vermeyen tek ülke olan Belarus'ta spor müsabakaları hız kesmiyor.

Salgın tüm dünyayı korkutuyor ancak onlar aktivitelerinden vazgeçmiyor. Belarus liginde taraftarlar maçlara ilgi gösteriyor ve stadyumlara gidiyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko da bu dönemde spor müsabakalarında yer alıyor. Lukashenko, koronavirüse rağmen en büyük hobisi olan buz hokey maçında boy gösterdi.

Üstelik de tribünleri dolduran kalabalık taraftar grubunun önünde. Alexander Lukashenko'nun ilginç de bir iddiası var.

"Burada virüs yok, burası buzdolabı"

Belarus Cumhurbaşkanı, koronaya karşı en iyi antivirüsün buz hokeyi oynamak olduğunu söyledi.

"Ayakların üzerinde durarak ölmek, dizlerin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Burada virüs yok, burası buzdolabı. Spor, özellikle kış sporları en iyi ilaçtır."

Lukashenko maç sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.