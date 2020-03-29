Haber Giriş: Kaynak: İHA
TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüse yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden mesaj paylaştı.
"Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz. Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Etiketler: türkiye futbol federasyonu koronavirüs Rüştü ReçberSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:26
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