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Türk futbolunun en centilmen takımı Altınordu
[Fotoğraf: AA]
İzmir temsilcisi, profesyonel liglerdeki 125 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek ekip olarak dikkat çekiyor.
"İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını ilke edinen Altınordu'dan fair play örneği. İzmir ekibi, profesyonel liglerde kırmızı kart görmeyen tek takım olarak alkış aldı.
TFF 1.Lig'de mücadele eden Altınordu, 28 lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında hiç eksik kalmadı.
Kırmızı lacivertliler, ligdeki maçlarında 53 kez sarı kart gördü.
Etiketler: Altınordu Türk futbolunun en centilmen takımıSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:26
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