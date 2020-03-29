Efsane stoper "Liverpool şampiyon ilan edilmemeli, sezonu sıfırlayın ve uygun zamanda yeniden başlatın" ifadesini kullandı.

Rio Ferdinand koronavirüs nedeniyle Premier Lig'in iptal edilmesini istedi.

İngilizlerin efsane stoperi, 30 Nisan'a ertelenen Premier Lig'in bu sezon oynatılmamasının ve 25 puan farkla lider olsa bile Liverpool'un şampiyon ilan edilmemesinin en doğru karar olacağını söyledi.

"Kendi menfaatimden önce insanların sağlığını önemsiyorum"

Rio Ferdinand, böyle zamanlarda sporun ikinci planda kaldığını söyledi.

"Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorsun diyenler çıkacaktır. İnanın eğer benim takımım da lider olsa, yine aynı şeyleri söylerdim. Kendi menfaatimden önce insanların sağlığını önemsiyorum."

Efsane stoper bu sıkıntılı süreçte şampiyonluğun veya küme düşmenin hiçbir öneminin olmadığını belirtti.

"Herkesin iyiliğini düşünüyorum. Bu, siyah ve beyaz kadar net bir durum. Sezonu iptal edin ve uygun zamanda tekrar başlatın. Sonuçta ne karar alınırsa alınsın memnun olmayanlar çıkacaktır. Bu şartlarda herkesi memnun edemezsiniz."