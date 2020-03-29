Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Yusuf Yazıcı'dan örnek davranış
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yazıcı dezenfekte ettiği erzakları, bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
Yazıcı,Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu ve Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere muhtarlık aracılığıyla ulaştı.
Genç futbolcu, elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren ve fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli oyuncu, hem ailelerin ihtiyaçlarını giderdi, hem de onları sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.
Etiketler: yusuf yazıcı koronavirüs ihtiyaç sahiplerine yardımSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:46
Sıradaki Haber
Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın durumu iyiye gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz