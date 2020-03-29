Fransa'nın Lille Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Yazıcı,Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu ve Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere muhtarlık aracılığıyla ulaştı.

Genç futbolcu, elleriyle hazırladığı ve dezenfekte ettiği erzakları bireysel hijyen önlemlerini de alarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren ve fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli oyuncu, hem ailelerin ihtiyaçlarını giderdi, hem de onları sosyal mesafeyi koruyarak ziyaret etti.