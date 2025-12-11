İngiltere’de evsizlerin sayısında rekor kıran artış yaşanıyor

Shelter’ın verilerine göre ülkede toplam 380 binden fazla kişi, aralarında 175.025 çocuğun bulunduğu şekilde, artık evsiz.

Bu sayı bir yılda yüzde 8 artarak 28.602 kişilik ek bir yükseliş anlamına geliyor. Böylece İngiltere’de her 153 kişiden biri, Londra’da ise her 45 kişiden biri evsizlikle mücadele ediyor.

Shelter CEO’su Sarah Elliott, “Kış yaklaşırken 382 binden fazla insanın güvenli bir eve sahip olmaması düşünülemez. Binlerce kişi donma tehlikesiyle sokakta gecelemeye hazırlanırken, 84 binden fazla aile Noel’i sağlıksız geçici konaklama yerlerinde geçirmek zorunda kalıyor” dedi.

Elliott, ailelerin çoğunun soğuk odalarda küf kokusu içinde, sosyal çevrelerinden kopuk bir şekilde yaşadıklarını vurguladı.

Evlerin büyük bölümü geçici konaklama: Ailelerin çoğu sıkışmış durumda

Rapor, evsiz kayıtlarının yüzde 90’ından fazlasının — aralarında 84.240 ailenin bulunduğu şekilde — geçici konaklamalarda tutulduğunu ortaya koyuyor. En az 4.031 kişi sosyal hizmetlerin sağladığı yerlerde, 16.294 kişi ise yurtlarda veya diğer barınma merkezlerinde kalıyor.

Bu tablo ortaya çıkarken, İşçi Partisi hükümeti evsizliği sona erdirme planını açıkladı. 3.5 milyar poundluk bütçeyle desteklenecek programın hedefi, evsizlik vakalarını önleyici hizmetleri artırmak, sokakta yatanların sayısını yarıya indirmek ve aileler için yasa dışı B&B (pansiyon) uygulamasını bitirmek.

Barınmadan sorumlu bakan Steve Reed, “Evsizlik toplum olarak karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri çünkü bu mesele tam anlamıyla insanlar hakkında. Aileler istikrarı, çocuklar güvenli bir ortamı, bireyler ise bir yuvanın sağladığı saygınlığı hak ediyor. Yeni stratejiyle evsizliğin nadir, kısa süreli ve tekrarlanmayan bir durum olduğu bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.

Hükümet ayrıca kiracı haklarını güçlendirecek Renters’ Rights Bill’i ekimde yasalaştırdı ve mevcut parlamento döneminde 1.5 milyon yeni konut inşa etme taahhüdünü yineledi.

Yardım ödemeleri yetersiz: Artan kiralar karşısında destek donmuş durumda

Barınma kuruluşları hükümeti daha ileri adımlar atmaya çağırıyor. Bunların başında, kiracıların kira desteği almasına imkân tanıyan housing benefit ödemelerindeki “dondurmanın” kaldırılması geliyor. Söz konusu destek, Nisan 2024’te yeniden en ucuz yüzde 30’luk kira dilimine endekslenmişti ancak hükümet daha sonra bu oranı tekrar dondurdu. Kiralar hızla yükselirken destek miktarı sabit kaldığı için birçok aile giderek daha fazla sıkışıyor.

Uzmanlara göre bu politikanın 2026’dan önce değişmesi beklenmiyor. Shelter CEO’su Elliott, dondurmanın kaldırılmasının “binlerce çocuğu anında geçici konaklamadan çıkarıp kalıcı bir eve yerleştirebileceğini” söylüyor.

“Birkaç günde evsiz kaldık”

Norfolk’ta yaşayan 36 yaşındaki Georgia, 7 yaşındaki oğluyla bu yıl beş ay boyunca geçici bir B&B odasında yaşadı. Evliliğinin bitmesi üzerine iki gün içinde tahliye edileceğini öğrendiğini söyleyen Georgia, “Odaya sığdırılmış küçük bir mutfak, iki tek kişilik yatak, tuvalet ve banyonun hepsi bir aradaydı. Oğluma kalıcı evimize geçene kadar burada kalacağımızı söyledim” dedi.

Bu süreçte evcil hayvanlarını sahiplendirmek zorunda kaldığını, işini bıraktığını, oğlunun okuluna ulaşımın 45 dakika sürdüğünü anlatan Georgia, yaşadığı sıkışıklığın hem kendi ruh sağlığını hem de çocuğunun düzenini bozduğunu ifade etti: “Aylarca odamdan çıkmadım, her gün ağlıyordum.”

Shelter’dan aldığı hukuki destekle kalıcı bir sosyal konuta yerleşebilen Georgia, “Oğlumun oyuncaklarını ilk kez yeniden kutudan çıkardığını görmek inanılmazdı. Artık güvendeyiz ve bu ev bize ait” diye konuştu.