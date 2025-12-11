Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 11.12.2025 08:29

İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul Pendik'te bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında annelerinin evde olmadığı öğrenilen 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı.

İstanbul'da ev yangını: 3 çocuk yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:17
Çocuklar zıt anlamlı kelimeleri TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’nde öğreniyor
07:56
22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
07:39
Şanlıurfa'da akrabalar birbirine girdi: 6 yaralı
07:14
Tefecilik yapanlara düzenlenen operasyonda 17 tutuklama
06:44
Bitcoin çiftlikleri yapay zeka fabrikalarına dönüşüyor
06:44
Danimarka’da posta kutuları 170 yıl sonra satışa çıkıyor
Hadrianopolis Antik Kenti'nde zemini mozaiklerle süslenmiş kabul salonu gün yüzüne çıkarıldı
Hadrianopolis Antik Kenti'nde zemini mozaiklerle süslenmiş kabul salonu gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ