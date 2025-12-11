Bitcoin çiftlikleri yapay zeka fabrikalarına dönüşüyor

Tesisin üçte ikisi, yüksek enerji kapasitesi ve altyapısı sayesinde artık yapay zekâ (AI) ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) faaliyetleri için kullanılacak. Böylece bir zamanlar Bitcoin’in “tapınağı” olarak görülen tesis, bir AI fabrikasına dönüşmüş olacak.

Bitcoin makineleri gidiyor, GPU’lar geliyor

Bu dönüşüm tek bir şirketle sınırlı değil. Son 18 ayda Bitfarms, Core Scientific, Riot, IREN, TeraWulf, CleanSpark, Bit Digital, MARA Holdings ve Cipher Mining gibi en az dokuz halka açık Bitcoin madencilik şirketi, faaliyetlerinin tamamını ya da önemli bir bölümünü yapay zekâ hizmetlerine kaydıracağını duyurdu.

Nedeni basit: AI sektörünün devasa veri merkezlerine ve çok yüksek enerji tüketimini kaldırabilecek altyapıya ihtiyacı var. Bitcoin madencilerinin yıllardır inşa ettiği tesisler ise bunun için biçilmiş kaftan.

Crucible Capital’den Meltem Demirors, “Bitcoin madenciliği modern veri merkezleri için modeli oluşturdu” diyor. Şirketlerin, yatırım maliyetlerinin AI alanına kaymaları hâlinde çok daha düşük olduğunu fark ettiğini belirten Demirors, “Tesisi zaten kurdular, madencilik makinelerini çıkarıp yerine kiracının getirdiği GPU’ları koyuyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Madencilik kârlılığı düşüyor

Bitcoin madenciliğinde gelir, karmaşık bir matematiksel bulmacayı çözen ilk şirket olmaya bağlı. Ancak rekabet yıllar içinde katlanarak arttı; aynı ödülü kazanmak için çok daha fazla hesaplama gücü gerekiyor.

2024’te gerçekleşen halving ile blok ödülünün yarıya düşmesi, kârlılığı daha da azalttı. Üstelik Bitcoin fiyatındaki gerileme —2025 zirvesine göre yüzde 30 düşüşle yaklaşık 85 bin dolar civarında seyretmesi— madencilik gelirlerini baskılıyor.

BlockSpaceForce’tan Charles Chong durumu şöyle özetliyor: “Eğer bugün bir Bitcoin madencilik makinesi alırsam, parasını geri kazanıp kazanamayacağımı bile bilmiyorum.”

CoinShares’in analizine göre, kasım ortasında yalnızca az sayıda büyük madencilik şirketi kârlı kalabilmiş durumda. Buna karşılık yapay zekâ sektörü, çok daha yüksek kâr marjları ve büyük teknoloji şirketleriyle yapılan uzun vadeli sözleşmeler sayesinde öngörülebilir gelir sunuyor. Bu nedenle Bitcoin madencilik şirketleri, son aylarda toplam değeri 43 milyar doları aşan AI ve HPC sözleşmeleri imzaladı.

“Yapay zeka, enerji başına çok daha fazla değer yaratıyor”

Bitfarms CEO’su Ben Gagnon, Bitcoin madenciliğinin hâlâ kârlı olduğunu savunuyor ancak HPC’nin “birim enerji başına çok daha büyük değer yarattığını ve bunu yıllarca öngörülebilir şekilde sağladığını” vurguluyor. Bu nedenle şirket, madencilik cihazlarına yeni yatırım yapmayı artık mantıklı bulmuyor.

Kripto madenciliğinden yapay zekâya doğru yaşanan bu hızlı dönüşüm, sektörün geleceğine dair önemli bir işaret veriyor: Yüksek enerji tüketebilen büyük tesisler için asıl kârlı alan artık madencilik değil, yapay zekâ.